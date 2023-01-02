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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %0,2 düştü

Pazartesi, 02 Ocak 2023 10:35:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) geçtiğimiz yılın Ekim ayında yıllık %34,7 artışla 694.160 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %0,2 düşerek 6.369.248 adet oldu.

Ekim ayında ülkede araç satışları yıllık %28,6 artarak 359.159 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk 10 ayında ise yıllık %7,4 düşüşle 3.479.877 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında 2021 yılının aynı ayına kıyasla %34,8 artışla 331.958 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,3 düşerek 3.084.424 adet oldu.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv İth/ihr İstatistikleri Üretim 

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