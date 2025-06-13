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Japon Godo Steel çubuk haddehanesinin modernizasyonu için Danieli ile anlaştı

Cuma, 13 Haziran 2025 11:26:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Godo Steel, Japonya'nın Kansai bölgesindeki Himeji tesisinde bulunan büyük çubuk haddehanesinin modernizasyonu için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies ile sözleşme imzaladı. 2028’in ikinci yarısında bitirilmesi planlanan proje kapsamında alaşımlı yuvarlak çubuk, deforme çubuk ve hafif raylar üreten 87 yıllık haddehane yenilenecek.

Yenileme çalışmaları kapsamında mevcut blum haddehanesinden gelen blumları işleyen yeni bir haddehane kurulacak. Çalışmalar daha sağlam tezgahlarla ürün kalitesini artırmayı ve hadde değiştirme sürelerini azaltarak verimliliği geliştirmeyi, böylece hem rekabet gücünü hem de güvenliği artırmayı hedefliyor.

Danieli elektrik ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra tüm teknolojik ekipmanı Asya'daki üretim merkezlerinden tedarik edecek. Yenilenen haddehane Godo Steel'in daha küçük tonajlarda üretim yapabilmesini sağlayacak.


Etiketler: Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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