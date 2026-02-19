 |  Giriş 
SMS Group, Yamato Steel’in ağır profil haddehanesini modernize edecek

Perşembe, 19 Şubat 2026 14:47:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis üreticisi SMS Group, Japon çelik üreticisi Yamato Steel Co. Ltd. ile modernizasyon projesine başladığını duyurdu. Proje, şirketin Himeji’de bulunan ağır profil haddehanesindeki tezgahların yeni kompakt kartuş tipi hadde tezgahları (CCS®) ile değiştirilmesini kapsıyor.

SMS Group tarafından yapılan açıklamaya göre proje Yamato Steel’in profil haddehanesindeki mevcut kaba hadde ve kenar hadde tezgahlarının yenilenmesini içeriyor. Tedarikçi, CCS® teknolojisinin yüksek tezgah dayanımı sunduğunu ve bunun da ürün kalitesinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

SMS Group, CCS® sisteminin kompakt tasarımının, Yamato Steel’in ağır profil haddehanesi gibi mevcut tesislerin modernizasyonunu içeren yenileme projeleri için özellikle geliştirildiğini ifade etti.

Tedarikçi, söz konusu tezgahların H ve I profiller ile U tipi palplanşlar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinin üretimine uygun şekilde tasarlandığını açıkladı. Ekipmanın, Yamato Steel’in ağır profil ve palplanş üretimini destekleyeceği belirtildi. Yenileme projesinin 2028 yılının yaz aylarında tamamlanması bekleniyor.


