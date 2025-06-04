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Japon Aichi Steel, Hint VSSL’deki hissesini artırarak vasıflı çelik sektöründeki konumunu güçlendirecek

Çarşamba, 04 Haziran 2025 11:09:38 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli çelik üreticisi Vardhman Special Steel Limited (VSSL), Japon Aichi Steel Corporation şirketiyle bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu anlaşmayla Aichi Steel, VSSL’deki hisse oranını artırarak Hindistan’da vasıflı ve çevre dostu çelik üretme hedefi doğrultusunda adım atmış oldu.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Aichi Steel’in VSSL’deki mevcut %11,33 olan hisse oranını %24,90’a yükselteceği belirtildi.

İki şirket arasındaki artan iş birliğiyle, otomotiv sektörüne yönelik olarak yıllık 500.000 mt vasıflı çelik üretimi gerçekleştirecek bir tesis inşa edilecek. Söz konusu tesis için, Aichi Steel’in teknik ve finansal desteğiyle, 20 milyar INR (233 milyon $) yatırım yapılacak.

Tesisin hem iç piyasaya hem de ASEAN pazarına hizmet vereceği ifade edildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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