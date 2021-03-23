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Jangada Brezilya’da vanadyum üretmeyi planlıyor

Salı, 23 Mart 2021 11:45:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

İngiltere merkezli şirket Jangada Mines, Brezilya’nın Ceará eyaletindeki Pitombeiras sahasında vanadyum üretmek için deneme ruhsatı almayı bekliyor.

Şirket, Brezilya Ulusal Madencilik Kuruluşu’ndan (ANM), yıllık 300.000 mt ferrovanadyum üretmesine izin verecek deneme ruhsatını almak adına talepte bulunduğunu belirtti. Jangada, ürünü açık bir maden ocağından üretmeyi planlıyor.

Jangada Başkanı Brian McMaster, “Geçici madencilik ruhsatı başvurusu, Jangada’nın 2022’de üretime başlama hedefiyle birlikte geliştiriciden üreticiye dönüşümü için attığı bir başka önemli adım,” şeklinde konuştu.

Jangada, başvuruda bulurken, dilekçenin Ceará eyalet sekreterleri ve temsilciler dahil olmak üzere “en üst makamdaki yerel madencilik yetkilileri tarafından özellikle iyi bir şekilde karşılandığını” ifade etti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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