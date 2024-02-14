İtalyan Eusider Group, Profiltubi ve OMV Ventura’yı satın aldı

Çarşamba, 14 Şubat 2024 16:32:30 (GMT+3) | Brescia

Anghileri ailesine ait olan İtalya merkezli çelik servis merkezi Eusider Group Profiltubi ve OMV Ventura’yı satın alarak kaynaklı boru piyasasındaki varlığını genişletti. Konsolide ciroları 200 milyon € olan söz konusu şirketler yeniden İtalyan bir şirketin yönetimine geçti.

Eusider’in Kurucusu Eurasio Anghileri bu alımın şirketin boru piyasasına sunduğu ürün yelpazesini tamamlamasına yardımcı olacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Söz konusu alım yalnızca Eusider Group’un piyasadaki konumunu konsolide etmekle kalmayacak, aynı zamanda ticari açıdan yeni fırsatlar yaratacak, şirketin üretim kapasitesini artıracak ve 2024 yılında grubun cirosunu tahmini 1,2-1,3 milyar € aralığına çıkaracak.