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İtalyan Cogne, Mannesman Stainless Tube devralımını tamamladı

Salı, 05 Kasım 2024 11:26:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan merkezli paslanmaz çelik, tel ve kablo üreticisi Walsin Lihwa Corporation, Alman çelik üreticisi Salzgitter’e ait ABD merkezli boru üreticisi Mannesmann Stainless Tubes’u (MST) bağlı kuruluşu İtalyan çelik üreticisi Cogne Acciai Speciali aracılığıyla yaklaşık 116 milyon € karşılığında devraldığını duyurdu.

Almanya, Fransa, İtalya ve ABD’de üretim tesisleri bulunan MST sayesinde Walsin, müşteri portföyünü genişletecek. Bununla birlikte Cogne, dikey entegrasyon stratejesini desteklemenin yanı sıra eritme kapasitesini ve yüksek talep olan sektörlerdeki rekabet gücünü artırabilecek.

Ayrıca Walsin, MST’nin adının DMV olarak değiştirileceğini ve şirketin rekabetçi fiyatlardan kritik ortamlar ile uygulamalara yönelik dikişsiz boru çözümleri sunmaya devam edeceğini bildirdi.


Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Salzgitter 

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