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İsveçli H2 Green Steel yeşil çelik tesisi için yeni finansman aldı

Salı, 23 Ocak 2024 12:19:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli H2 Green Steel, ülkenin kuzeyinde inşa edilecek dünyanın ilk büyük ölçekli yeşil çelik tesisi için 4,75 milyar €’luk finansman alarak tesis için toplam finansmanın yaklaşık 6,5 milyar € seviyesine çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şirket, 4,2 milyar €’luk borç finansmanı anlaşması imzaladığını, öz sermayesini 300 milyon € artırdığını ve AB İnovasyon Fonu’ndan 250 milyon € aldığını belirtti. Yeni yatırımcılar arasında Microsoft Climate Innovation Fund ve Siemens Financial Services yer alıyor. H2 Green Steel geçtiğimiz yılın Eylül ayında 1,5 milyar € sermaye elde etmişti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Boden tesisinde 2030 yılına kadar karbon salımında yüksek fırınlara kıyasla %95’e varan düşüş sağlayacak yenilenebilir hidrojen kullanarak 5 milyon mt yeşil çelik üretecek. Ayrıca Boden tesisinden yeşil çelik tedarik etmek üzere çelik tedarikçilerinden otomotiv üreticilerine kadar birçok şirketle anlaşmalar da imzalanmıştı.

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Thomas Östros, “Çelik sektörü, AB ekonomisinin kalbinde yer alan stratejik bir sektör. 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı hedefimize ulaşmak için çelik sektörünün değişimden geçmesi gerekiyor. AB’nin iklim bankası olarak, Avrupa Yatırım Bankası’nın H2 Green Steel’i düşük karbonlu yassı çelik ürünlerin üretimine yönelik desteklemesi önem arz ediyor. Bu proje, aralarında çeliğin de yer aldığı karbon salımının azaltılması zor olarak düşünülen sektörlerin karbonsuzlaştırılması için hayati önem taşıyan çevre dostu çeliğin geliştirilmesinin önünü açıyor,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Yatırım 

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