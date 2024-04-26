Ovako Imatra’daki kalın çubuk tesisini yenileyecek

Cuma, 26 Nisan 2024 11:23:40 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli çelik üreticisi Ovako, rekabet gücünü iyileştirmek, büyük ebatlı yuvarlak ve kare çubukların kalitesi ile üretim verimliliğini artırmak amacıyla Finlandiya’da bulunan Imatra kompleksindeki ağır çubuk tesisini 15 milyon €’luk bir yatırımla yenileyeceğini açıkladı. Bu yenileme çalışmaları, Imatra tesisine son 30 yılda yapılan en büyük yatırım olacak.

Tesisin yıllık üretimini 16.000 mt artıracak yenileme çalışmalarıyla kalın çubuk tesisinin birinci ve ikinci hadde tezgâhı da iyileştirilecek. Yeni ekipmanlar üretkenliği ve kaliteyi artıracak.

Önümüzdeki yaz gerçekleştirilecek bakım çalışmaları sırasında söz konusu yatırım için hazırlık çalışmaları yapılacak. Yeni enerji hatlarının başlıca ekipman montajları ve devreye alınması da 2025 yazındaki bakım arasında gerçekleştirilecek.

Şu anda Imatra tesisi yıllık 575.000 mt üretim kapasitesine sahip.