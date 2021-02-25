LKAB maden kaynaklarını 1,75 milyar mt’a çıkardı

Perşembe, 25 Şubat 2021 15:45:09 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, üç madencilik tesisinde gerçekleştirdiği arama faaliyetlerini 2018 yılından bu yana önemli ölçüde artırmasının ardından, 2020 yılında maden kaynaklarında %45 artış açıkladı. Kaynaklar 1,21 milyar mt’dan 1,75 milyar mt’a yükseldi.

Keşif Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierre Heeroma, “Bu artış, üretimi en az 2060 yılına kadar devam ettirmemizi sağlayacak. Ayrıca, maden yatakları derinlemesine açık, yani derinlik boyutları bilinmiyor,” dedi. Maden kaynaklarındaki büyük bir artışın hem bir madencilik şirketi olarak çalışmaya devam etmek hem de şirketin karbonsuz ürün üretimine geçmesi için bir ön koşul olduğu belirtildi. Kiruna’daki çalışmalar derinlemesine ve Per Geijer cevheri olarak adlandırılan alanlara doğru devam edecek. Svappavaara’da hem Gruvberget madeni hem de Leveäniemi madeninin derinliği test edilecek ve Malmberget’te mevcut yatakların derinliği incelenecek.

Şirket, son iki yılda yeni maden yatağı arayışı ve mevcut maden yataklarının kapsamını tespit etmek için 700 milyon SEK (84,86 milyon $) yatırım yaptı.

Ayrıca LKAB, hidrojenle üretilen sünger demirini tedarik etmeyi ve böylece küresel karbon salımını yılda 35 milyon mt azaltmayı hedefliyor. Şirket, karbonsuz, dijitalleştirilmiş ve otonom yeraltı madenciliği için yeni bir dünya standardı belirliyor. Şirketin hedefi, 15-20 yıllık bir dönemde yılda 10–20 milyar SEK tutarında yatırım gerektirecek. Bu, maden bölgelerinde ve Norrbotten’de 20 yıldan fazla bir süre boyunca binlerce kişiye istihdam yaratacak. LKAB’nin toplam maden rezervleri, 737 milyon mt’u Kiruna’da, 265 milyon mt’u Malmberget’de ve 91 milyon mt’u Svappavaara’da olmak üzere 1,09 milyar mt seviyesinde yer alıyor.