SSAB Oxelösund tesisinde elektrik ark ocağı inşasına başladı

Perşembe, 30 Kasım 2023 10:37:59 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB Oxelösund tesisinde kuracağı yeni elektrik ark ocağının inşasına başladığını açıkladı.

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group tarafından inşa edilmekte olan 190 tonluk alternatif akım elektrik ark ocağı, doğrudan indirgenmiş demir, sıcak briketlenmiş demir ve hurda eritme kapasitesine sahip olacak ve SSAB’nin üretim sürecini karbondan arındırma çabalarını hızlandıracak.

Elektrik ark ocağına geçiş yaparak şirket İsveç’in toplam karbon emisyonunu %3 oranında azaltabilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Oxelösund’da yeni elektrik ark ocağı ve hammadde elleçleme birimi kapsayan projenin yatırım maliyeti 6,2 milyar SEK (598,64 milyon $) seviyesinde yer alıyor.