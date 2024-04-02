SSAB Luleå’daki yüksek fırınını elektrik ark ocaklı tesisle değiştirecek

Salı, 02 Nisan 2024 10:50:52 (GMT+3) | İstanbul

Yeşil geçiş sürecinde bir sonraki adıma geçen İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Luleå’daki yüksek fırına dayalı üretim sistemini son teknolojiye sahip ve fosil yakıt kullanmayan elektrik ark ocaklı tesisle değiştirmeye karar verdiğini açıkladı. Bu değişim ülkenin karbon emisyonunun %7 azalmasını ve şirketin Avrupa’daki rekabet gücünün artmasını sağlayacak.

Tahmini 4,5 milyar € yatırıma ve yıllık 2,5 milyon mt kapasiteye sahip olacak yeni tesisin 2028 sonunda devreye alınması planlanıyor. İki adet elektrik ark ocağı, vasıflı ürün üretimi için bir adet doğrudan şerit haddeleme tesisi ve bir soğuk haddeleme kompleksinden oluşacak olan tesis, Gällivare’de bulunan Hybrit tesisinden temin edilen fosil yakıt kullanmayan sünger demir ve geri dönüştürülmüş hurda karışımıyla faaliyet gösterecek.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Oxelösund tesisinde kurulacak yeni elektrik ark ocağıyla şirket İsveç’in toplam karbon emisyonunu %3 oranında azaltabilecek.