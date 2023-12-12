İsveç merkezli SKF üretiminin bir kısmını Güney Kore’den Meksika’ya taşıdı

Salı, 12 Aralık 2023 10:16:58 (GMT+3) | San Diego

İsveç merkezli küresel rulman şirketi SKF, Güney Kore’nin Busan şehrindeki tesisinde gerçekleştirdiği rulman üretiminin bir kısmını Çin, Hindistan ve Meksika’daki tesislerine taşıdı.

Şirket yaptığı açıklamada, “SKF fabrikalarındaki ürünleri Meksika, Hindistan ve Çin’e taşıyarak müşterilerimizle aramızdaki mesafeyi kısaltmayı amaçlıyoruz. Böylece aynı anda portföyümüzü elektrikli araç ve ticari araç segmentlerine kaydıracağız,” ifadelerini kullandı.

SKF’nin Meksika’nın Nuevo León eyaletinde bulunan tesisi 1.837 işçi çalıştırıyor.