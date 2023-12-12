﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İsveç merkezli SKF üretiminin bir kısmını Güney Kore’den Meksika’ya taşıdı

Salı, 12 Aralık 2023 10:16:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

İsveç merkezli küresel rulman şirketi SKF, Güney Kore’nin Busan şehrindeki tesisinde gerçekleştirdiği rulman üretiminin bir kısmını Çin, Hindistan ve Meksika’daki tesislerine taşıdı.

Şirket yaptığı açıklamada, “SKF fabrikalarındaki ürünleri Meksika, Hindistan ve Çin’e taşıyarak müşterilerimizle aramızdaki mesafeyi kısaltmayı amaçlıyoruz. Böylece aynı anda portföyümüzü elektrikli araç ve ticari araç segmentlerine kaydıracağız,” ifadelerini kullandı.

SKF’nin Meksika’nın Nuevo León eyaletinde bulunan tesisi 1.837 işçi çalıştırıyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’da sanayi sektörünün üretimi Eylül ayında %3,9 arttı

13 Kas | Çelik Haberler

Koreli otomobil parçası imalatçısı Meksika’ya 32 milyon $ yatırım yapacak

01 Kas | Çelik Haberler

ABD’deki grev Meksika’ya yayıldı

09 Eki | Çelik Haberler

Ternium ABD’deki UAW grevinden çok etkilenmeyecek

19 Eyl | Çelik Haberler

ABD’deki grev Meksika otomobil parçaları sektörünü günde 12 milyon $ zarara uğratabilir

18 Eyl | Çelik Haberler

General Motors’un Silao tesisi üretimi durdurdu

31 Ağu | Çelik Haberler

Meksika’da filmaşin tüketimi Haziran ayında %1,3 düştü

18 Ağu | Çelik Haberler

Meksika’da sanayi sektörünün üretimi Mayıs ayında %3,9 arttı

13 Tem | Çelik Haberler

Meksika’da filmaşin tüketimi Mayıs ayında %19,7 düştü

12 Tem | Çelik Haberler

Meksika’da sanayi sektörünün üretimi Nisan ayında %0,7 arttı

12 Haz | Çelik Haberler