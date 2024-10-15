İspanyol Tubacex, Petrobras’ın Brezilya’daki projelerine OCTG boru tedarik edecek

İspanyol paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex S.A., yüksek kalite bağlantı elemanları ve aksesuarlarıyla birlikte korozyona dayanıklı alaşımla kaplı OCTG boru tedarik etmek üzere Brezilya’da devlete bağlı enerji şirketi Petrobras ile 64,5 milyon € değerinde sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Tubacex’in tedarik edeceği boruların Petrobras’ın Sepia 2 ve Atapu 2 petrol ve doğal gaz projelerinde kullanılacağı belirtildi. Teslimatın önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. Öte yandan Tubacex, kurulum aşamasında lojistik, stok yönetimi, onarım hizmetlerinin yanı sıra teknik destek sağlayacak.