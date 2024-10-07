İspanyol Tubacex OCTG birimini BAE’li Mubadala ile ortaklaşa kontrol edecek

Avrupa Komisyonu, İspanyol paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex S.A. ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli varlık fonu Mubadala Investment Company’nin Tubacex’e ait İspanya merkezli TBX NewCo Spain S.L.U. ve BAE merkezli TBX Upstream Seamless Pipes L.L.C.’nin ortak kontrolünü almasına onay verdiğini duyurdu.

Komisyon, verilen teklif doğrultusunda şirketlerin pazardaki konumlarının sınırlı olduğunu göz önünde bulundurarak söz konusu devralımın rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı ve anlaşmayı onayladı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Tubacex, petrol ve doğal gaz arama ile üretimine yönelik boru (OCTG) çözümleri birimindeki %49 hissesini satmak üzere Mubadala ile anlaşma imzalamıştı.