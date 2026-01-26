İsdemir’in Diyarbakır’daki güneş enerjisi projesine ÇED onayı geldi, yıllık 312 milyon kWh üretim hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) tarafından Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan güneş enerjisi santrali projesinin, çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanmasının ardından onaylandığını duyurdu.

Projenin kapsamı ve teknik detayları

Yatırım maliyeti toplam 4,5 milyar TL olan proje kapsamında toplam 310.932 adet güneş paneli kurulacağı bildirildi. Santralin kurulu gücünün 140 MWe seviyesinde yer almasının ve yıllık yaklaşık 311,92 milyon kWh elektrik üretmesinin öngörüldüğü paylaşıldı. Ayrıca projenin ekonomik ömrünün 25 yıl olarak belirlendiği aktarıldı.

Güneş enerjisi santralinin inşaat ve kurulum çalışmalarının 24 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.