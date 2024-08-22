İsdemir Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali kuracak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin (İsdemir) Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projelere ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 2,56 milyar TL olan proje kapsamında toplam 338.202 adet güneş paneli ve 27 adet invertör kurulacak. 135 MWe kurulu güce sahip olacak santralin yılda 291,78 milyon kWh enerji üretmesi planlanıyor. Santralde üretilen elektrik, İsdemir’in üretim faaliyetlerinde kullanılacak. Projenin ömrü yaklaşık 30 yıl olacak.