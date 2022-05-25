İsdemir 3 No’lu kok bataryasını devreye aldı, ilk kok üretimini gerçekleştirdi

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 10:43:43 (GMT+3) | İstanbul

Entegre yassı ve uzun mamul üreticisi İsdemir enerji verimliliği odaklı yatırımları kapsamında 3 No’lu kok bataryasının yenileme çalışmalarını tamamlayarak bataryayı devreye aldığını açıkladı.

Şirket söz konusu batarya ile yan ürün satış hacmini artırmayı, doğal gaz kullanımında enerji tasarrufu sağlamayı ve metalürjik kok üretimini artırarak ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor.

İsdemir yıllık 500.000 mt kapasiteli 3 No’lu kok bataryasında ilk kok üretimini gerçekleştirdi. Batarya kok gazı ve karışık gaz ile çalışacak şekilde tasarlandı.

Açıklamaya göre İsdemir hâlihazırda devam eden 1 No’lu yüksek fırın ve vakum altında gaz giderme tesisi yatırımlarını tamamlamak için de çalışmalarına devam ediyor.