İsdemir Diyarbakır ve Çorum’da güneş enerjisi santralleri kuracak

Salı, 06 Şubat 2024 14:34:48 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin (İsdemir) Diyarbakır’da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 4,5 milyar TL olan proje kapsamında toplam 310.932 adet güneş paneli kurulacak. 140 MWe kurulu güce sahip olacak santralin yılda 311,92 milyon kW enerji üreteceği öngörülüyor. Projenin inşaat ve montaj süresinin 25 ay sürmesi planlanıyor.

Buna ek olarak, İsdemir’in Çorum’un merkezinde kurmayı planladığı 130 MW kurulu gücündeki güneş enerjisi santralinin yeri fors majör nedeniyle değiştirilecek. Çorum’un Alaca ilçesinde inşa edilecek ve 550 Wp gücünde 310.905 adet panel kurulacak olan santralde yılda 280 milyon Kwh’den fazla elektrik üretileceği öngörülüyor. Üretilecek olan elektrik İsdemir’in Hatay tesisinin tüketimini karşılamak amacıyla kullanılacak.