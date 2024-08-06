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İsdemir liman kapasitesini artıracak

Salı, 06 Ağustos 2024 11:44:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin (İsdemir) Hatay’da gerçekleştirmeyi planladığı liman kapasitesi artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projelere ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 8,47 milyar TL olan proje kapsamında limanın yük elleçleme kapasitesinin yıllık 20 milyon mt’dan 25,7 milyon mt’a çıkarılması planlanıyor. Ayrıca planlanan kapasite artışıyla limana 200.000 dwt’ye kıyasla 220.000 mt dwt kapasiteli gemiler yanaşabilecek. Projenin inşaatının ve izin süreçlerinin 42 ayda tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım İsdemir 

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