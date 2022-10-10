IREPAS Başkanı: Küresel uzun mamul piyasasının durumu ne yazık ki kötüye gidiyor

Pazartesi, 10 Ekim 2022 12:25:22 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı & 87. IREPAS Toplantısı 9 Ekim tarihinde Monako’da 39 çelik üreticisinden 107 temsilci ve 43 hammadde tedarikçisinden 69 temsilci olmak üzere 400’ün üzerinde katılımcıyla başladı. Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’ın Başkanı Murat Cebecioğlu açılış konuşmasında küresel uzun mamul piyasasının durumunun arz fazlası, enerji fiyatları ve enflasyon açısından kötüleştiğini, yetersiz talep nedeniyle stokların beklenenden daha uzun sürede tükendiğini söyledi. Cebecioğlu, “Durum dramatik, önümüzde büyük bir belirsizlik var,” dedi.

En son Mayıs ayının sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda piyasada arz fazlasının görülmeye başladığı vurgulanmıştı. Enerji fiyatları özellikle Avrupa’daki üretimi olumsuz etkilemeye başlarken, enflasyon da tüketimi olumsuz etkileyen bir diğer faktör olmuştu.

Cebecioğlu, başta AB olmak üzere neredeyse her yerde enerji fiyatlarında benzeri görülmemiş bir artış kaydedildiğini belirtti. Yakın zamanda üretim kesintilerinin beklendiğini, bunun da talepte kaydedilen düşüşü dengeleyeceğini ve ardından fiyatlarda büyük artışlar kaydedilebileceğini ifade etti. Rusya’nın çelik ihracatının fiyatların seyrini etkilemeye devam edeceğini belirten IREPAS Başkanı, dünya çapındaki çoğu üreticinin pazar erişiminin sınırlı olmasından ve özellikle Rusya’nın tutarsız fiyatlarıyla yeni pazarlar aramasından dolayı yüksek düzeyde rekabetle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Küresel uzun mamul piyasasının önümüzdeki birkaç çeyrekte büyük bir belirsizliklerle karşılaşacağını kaydeden Cebecioğlu, tesis kapanışlarının arttığını, bu nedenle arz-talep dengesine beklenenden daha erken ulaşılabileceğini ifade etti.