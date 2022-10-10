CELSA: Düşük talep ve artan maliyetler fiyatlarda büyük dalgalanmalara neden oluyor

Pazartesi, 10 Ekim 2022 14:25:52 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli CELSA Group’un Uluslararası Satış Müdürü Alexander Gordienko, 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı & 87. IREPAS Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, IMF’nin küresel büyüme beklentileri gibi bazı makroekonomik verileri paylaştı ve bu yıl küresel ekonomik büyümenin 2021 yılında kaydedilen %6,1’den %3,2’ye, 2023 yılında ise %2,9’a gerilemesinin beklendiğini belirtti. Bu kapsamda hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde yavaşlama bekleniyor. IMF’nin beklentilerine göre, AB ve ABD için ekonomik büyüme beklentileri düşerken, en iyi performansı Hindistan’ın kaydetmesi öngörülüyor. Enflasyonla ilgili olarak ise Gordienko, AB’de enflasyona gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın öncülük ettiğini bildirdi ve çelik sektörünün enflasyon sonucunda düşen taleple karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Çelik üretimi hakkında yorum yapan CELSA yetkilisi, 2022 yılında dünya çelik üretiminde %7,2 veya yaklaşık 140 milyon mt düşüş beklendiğini ve bu yıl yalnızca Hindistan’ın yıllık %7 artışla diğer ülkelere kıyasla daha fazla üretim yapmasının tahmin edildiğini belirtti. Tüketim tarafında ise, 2022 yılında küresel uzun mamul tüketiminin 864 milyon mt seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Ürünlere ayrı ayrı bakıldığında, 2022 yılında inşaat demiri tüketiminin %6,5 azalarak 397 milyon mt seviyesinde kaydedilmesi, filmaşin, ticari profil ve profil tüketiminin sırasıyla %9,4, %0,5 ve %7 düşüş göstermesi bekleniyor.

Fiyatlara ilişkin açıklamalar yapan Gordienko, nihai mamul talebinde meydana gelen düşüşün ve üretim maliyetlerindeki artışın fiyatlarda ciddi bir değişkenliğe yol açtığını söyledi. Gordienko, hurda ve inşaat demiri fiyatları arasındaki fark göz önünde bulundurulduğunda, üreticilerin zayıf talep ve yüksek maliyetler nedeniyle satışlarını azaltmak zorunda kaldığını, bu nedenle fiyatları düşürmenin anlamı kalmadığını ifade etti. Artan enerji maliyetleri nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin maliyetlerini alıcılara yansıtmak zorunda kalacağını söyleyen Gordienko, çelik üreticilerinin ekstra maliyetlerle nasıl büyüyebileceğinin bilinmediğini dile getirdi. Gordienko, ton başına elektrik maliyetinin çelik üretimindeki payının enerji krizinde öncesinde %10 seviyesindeyken bugün %50’yi, hatta inşaat demirinde ton başına %60’ı gördüğünü belirtti.

Öte yandan Gordienko, Çin’de gayrimenkul piyasasının inşasına başlanan yeni projelerin sayısının bu yılın Nisan ayından bu yana her ay %40’dan fazla düşmesi sonucu kötüleşmeye devam ettiğini ve bu yüzden ülkede ağır çekimde yaşanan bir mali kriz olduğunu söyledi. Gordienko, ülkede altyapı yatırımları odaklı finansman planının artık işe yaramadığını da sözlerine ekledi.