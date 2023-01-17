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İngiltere gelişmekte olan ülkelerden ithal inşaat demirine uygulanan vergiye tabi kota için inceleme başlattı

Salı, 17 Ocak 2023 10:52:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), gelişmekte olan ülkelere yönelik kota muafiyetinin son ithalat verilerine göre değiştirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek amacıyla 120’den fazla gelişmekte olan ülkeden ithal inşaat demirine uygulanan vergiye tabi kota için inceleme başlattığını açıkladı.

İncelemenin sonucunda TRA gelişmekte olan bir ülkeden yapılan ithalatın artarak önlemden muaf tutulmak için gereken %3 oranının üzerine çıktığını tespit ederse söz konusu ülkeden ithal ürünlerin önleme tabi tutulması gerektiğine karar verebilir. Bunun yanı sıra, birim daha önce koruma önlemi kapsamında olan gelişmekte olan bir ülkeden gerçekleştirilen ithalatın ülkenin toplam ürün ithalatının %3’ünün altına düştüğünü tespit ederse ülke söz konusu önlemlerden muaf tutulabilir.

TRA diğer çelik kategorileri için de inceleme başlatmayı planlıyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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