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İngiltere ve AB ortak bir emisyon ticaret sistemi üzerinde anlaştı

Salı, 20 Mayıs 2025 11:41:26 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Başbakanlık Ofisi, altı ay süren müzakerelerin ardından İngiltere ve AB’nin Brexit sonrası ilişkileri düzenlemeyi amaçlayan yeni bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Söz konusu anlaşma, İngiltere’deki işletmeleri ve istihdamı destekleyecek.

Buna ek olarak İngiltere’nin çelik ihracatı, özel bir düzenlemeyle yeni AB kurallarından ve kısıtlayıcı vergilerden korunacak, bu da İngiliz çelik ihracatçıları için yılda 25 milyon £ tasarruf sağlayacak. İngiltere çelik ihracatının yaklaşık %75'ini, yaklaşık 3 milyar £ değerinde bir pazar olan AB'ye yapıyor.

Öte yandan İngiltere ve AB’nin emisyon ticaret sistemlerinin birbirine entegre edilmesi yoluyla karbon salımı konusunda iş birliği yapılarak İngiltere’nin enerji güvenliği artırılacak. Ayrıca şirketlerin AB’nin önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek karbon vergisinden etkilenmesinin önüne geçecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Eski tartışmaları ve siyasi kavgaları bir kenara bırakarak İngiltere halkı için en iyisini sağlayacak sağduyulu ve pratik çözümler bulmanın zamanı geldi,” şeklinde yorum yaptı.

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel Genel Direktörü Gareth Stace, “İngiltere ile AB'nin emisyon ticareti sistemlerini ve yeni, iyileştirilmiş pazar erişimini birbirine bağlamaya yönelik planı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşma, karbon maliyetlerini eşit seviyeye getirerek ve ihracatı kolaylaştırarak İngiltere'nin en büyük ihracat pazarı olan AB ile çelik ticaretindeki anlaşmazlıkları azaltacak. Ayrıca özellikle KOBİ'lerin karşı karşıya kalacağı AB Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması'ndan kaynaklanan maliyet riskini de ortadan kaldıracak. Sistemlerin birbirine entegre edilmesi sektör açısından maliyetleri düşürecek ve önümüzdeki yıllarda İngiltere'deki karbon fiyatlarının AB'deki fiyatları aşması durumunda İngiltere'nin rekabet gücünü koruyacak,” dedi.


Etiketler: İngiltere Avrupa Ticaret 

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