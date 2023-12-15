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İngiltere Rusya’dan bazı hammaddelerin ithalatını yasakladı

Cuma, 15 Aralık 2023 11:22:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümeti Rusya'dan pik demir, demir alaşımları, demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen ürünler ile diğer süngerimsi demirli ürünler ve atık ile hurda ithalatına yasak getirdiği 7. yaptırım paketini açıkladı. Söz konusu yasaklar 15 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ürünler 7201, 7202, 7203, 7204 ve 7205 kodları altında bulunuyor.

Ayrıca hükümet bakır, nikel, alüminyum, çinko, mangan ve bunlardan elde edilen ürünlerin ithalatını da yasakladı.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ukrayna Ekonomi Bakanlığı AB yetkililerinden Rusya’dan ithal pik demir ve demir cevherinin 12. yaptırım paketine dahil edilmesini istedi.


Etiketler: Pik Demir Hurda Hammaddeler İngiltere Avrupa Ticaret 

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