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İngiltere ve Türkiye mevcut ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmeyi hedefliyor

Cuma, 27 Ağustos 2021 15:51:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere İhracat Bakanı Graham Stuart’ın Anadolu Ajansı’na verdiği demece göre, İngiltere ve Türkiye mevcut serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmek için önümüzdeki yıl görüşmelere başlayacak. Mevcut anlaşmanın yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da içerecek şekilde daha kapsamlı olması bekleniyor. Graham Stuart, “İngiltere AB’deyken mümkün olmayan küresel pazarlara açılıyor. Bu nedenle Türk şirketlerinin küreselleşebileceği eşsiz bir pazar olduğumuzu düşünüyorum,” diye ekledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkeler, 2019 yılında 18,6 milyar £ değerinde gerçekleşen ticaretlerini desteklemek için Brexit’in ardından 1 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere bir serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.


Etiketler: İngiltere  Türkiye  Avrupa  ticaret  |  benzer haberler »


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