İngiliz imalatçılar Sanayi Hızlandırıcı Yasa’nın ticarete etkilerini değerlendirdi

Pazartesi, 09 Mart 2026 14:30:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Sanayi Hızlandırıcı Yasa’nın Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak tanıtılmasının ardından İngiltere merkezli imalatçılar derneği Make UK, düzenlemenin İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkiler üzerindeki olası etkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasanın, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından inceleneceği belirtildi. Söz konusu kurumların, yasanın bazı bölümlerini değiştirme, onaylama veya reddetme yetkisine sahip olduğuna dikkat çeken Make UK, düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyinin ortak bir nihai metin üzerinde anlaşmasının gerektiğini ifade etti.

Müzakerelerde bazı hükümler değişebilir

Make UK, inceleme sürecinde yasada önemli değişiklikler yapılabileceğini dile getirdi.

Özellikle doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin hükümler, yabancı şirketlerin stratejik sektörlerdeki payına getirilen üst sınırlar, stratejik sektörlerin tanımı ve üretim kapasitesi sınırının ayarlanmasına yönelik kuralların müzakereler sırasında revize edilmesinin beklendiği vurgulandı.

Ayrıca yasanın karmaşıklığı ve hassasiyeti sebebiyle nihai halinin kabul edilmesinin zaman alacağı da aktarıldı.

İngiltere güvenilir sanayi ortağı olarak tanınmak istiyor

Dernek, AB ile sanayi tedarik zincirleri arasındaki yüksek entegrasyon göz önünde bulundurulduğunda yasama sürecindeki müzakerelere aktif katılımın İngiltere açısından önem taşıdığını paylaştı.

Yasanın mevcut halinde kamu alım programlarına katılan bazı üçüncü ülkeler için istisnalar bulunduğu ifade edildi. Bu çerçevede İngiltere’nin söz konusu istisnalara otomatik olarak dahil edileceği vurgulandı. Sanayi temsilcileri, düzenleme kapsamında İngiltere’nin güvenilir bir ekonomik ortak olarak görülmeye devam etmesinin önemine dikkat çekti.

AB ile diyalog sürdürülmeli

Make UK, Avrupa Komisyonu ile yürütülen görüşmelerde İngiltere hükümetini desteklemeye devam edeceğini ve sanayi paydaşlarıyla birlikte gelişmeleri yakından izleyeceğinin altını çizdi.

Dernek, nihai yasal çerçevenin İngiltere’nin yakın ekonomik ortak rolünü tanımasının yanı sıra müttefik ekonomiler ve jeopolitik rakipler arasında ayrım yapan uygun istisnalar içermesini sağlamayı hedeflediğini ekledi.


