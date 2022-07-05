İngiltere Belarus’a uyguladığı yaptırımları artırıyor

Salı, 05 Temmuz 2022 17:02:09 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna işgalindeki payı nedeniyle Belarus’a yeni ekonomik ve ticari yaptırımlar getirildiği duyuruldu.

Yeni yaptırım paketiyle birlikte rafine petrol ürünleri, ileri teknoloji ürünleri, lüks tüketim malları ve Belarus çıkışlı demir ve çelik ithalatı da dahil olmak üzere yaklaşık 60 milyon £ değerinde malın ithalatı ve ihracatı yasaklanacak.

İngiltere hükümeti ayrıca Belarus’un Londra’da tahvil ve menkul kıymet ihraç etmesini yasaklayarak İngiltere finansal hizmetler sektörüne erişimini de kısıtlayacak.