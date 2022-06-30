İngiltere Rusya’ya yönelik yaptırımlarına madencilik şirketi Kolmar’ı da dahil etti

Perşembe, 30 Haziran 2022 14:40:54 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresini hedefleyen yeni yaptırımlarını açıkladı. Yeni yaptırımlara Rosbank ile başlıca holdinglerden Interros’un sahibi, Tinkoff Bank hissedarı ve Rusya’nın en zengin ikinci kişisi olan Vladimir Potanin’in yanı sıra, Kemerovo bölgesinin valisi Sergey Tsivilyov ve madencilik şirketi Kolmar’ın başkanı Anna Tsivilyova da dahil edildi. Kolmar’ın esas faaliyeti Rusya’nın Güney Yakutistan bölgesindeki antrasit maden yataklarını geliştirmek, üretim yapmak ve ürünleri işlemek. Kolmar şirketinin kömür rezervleri, çoğu birinci kalite koklaşabilir taş kömürü olmak üzere toplam 1 milyar mt’dan fazla. Yeni yaptırım haberi Asya koklaşabilir taş kömürü piyasasındakiler tarafından duyuldu ancak bunun Rus tedarikçiyle yapılan iş birliğine etkisi yakında görülecek. Asyalı bir kaynak, “Çin batının yaptırımlarını umursamıyor. Buna karşın, Çin’in dışındaki şirketler umursuyor,” şeklinde konuştu ve yaptırımların uygulanmasının ardından Çin dışındaki rotalara önceden yapılmış olan satışların iptal edildiğini belirtti.

Kolmar tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket 2021 yılında toplam 16,7 milyon mt kömür üretti.