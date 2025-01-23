İngiltere soğuk haddelenmiş yassı mamulleri kota kapsamından çıkardı

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), soğuk haddelenmiş yassı mamullerin (Kategori 2) artık koruma önlemleri kapsamında kotaya tabi olmayacağını açıkladı. 1 Ocak 2024 ve 21 Ekim 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan inceleme sırasında TRA, koruma önleminin uygulanmaya devam edilmesinin fiyatlarda artışa yol açacağını tespit etti.

Söz konusu ürünler, 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790,72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000 ve 72269200 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Buna ek olarak Rusya ve Çin’den ithal soğuk haddelenmiş yassı mamullere yönelik sırasıyla %18,7-36,1 ve %19,7-22,1 oranları arasındaki antidamping vergileri 2026 yılına kadar uygulanmaya devam edecek.