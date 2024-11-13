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İngiltere soğuk haddelenmiş yassı mamullere uygulanan koruma önlemine yönelik inceleme başlattı

Çarşamba, 13 Kasım 2024 12:27:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), ithal soğuk haddelenmiş yassı mamullere uygulanan mevcut nihai koruma önleminin iptal edilip edilmemesi gerektiğini belirlemek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

Söz konusu incelemenin yerel çelik üreticisi Tata Steel UK’in nihai önlemin getirildiği tarihten bu yana koşulların kalıcı olarak değişmiş olabileceği ve önlemin kaldırılması halinde yerel üreticilerin ciddi maddi zarara uğramayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı ifade edildi.

Ayrıca incelemenin 1 Ocak 2024 ve 21 Ekim 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı da bildirildi.

İncelemeye tabi ürünler, 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790,72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000 ve 72269200 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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