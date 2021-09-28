İngiltere Labour Partisi çelik sektörüne yatırım sözü verdi

Salı, 28 Eylül 2021 14:36:06 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere muhalefet partisi Labour, ülkenin çelik sektörünün karbondan arındırma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için önümüzdeki on yılda 3 milyar £’a kadar yatırım yapmayı vaat etti.

Partinin açıklamasına göre, Labour partisinin sektörü destekleme planı, İngiltere çelik sektörünü ulusal sanayi stratejisinin kalbine yerleştirmek için işletmeleri, işçileri ve sendikaları destekleyecek.

Labour partisi, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler yeşil çelik üretimine uzun vadeli stratejik yatırım yaparken, muhafazakar partinin yeşil çeliğe geçiş için yatırım yapmadığını, çelik üreticilerini ucuz çelik ithalatı nedeniyle sıkıntıya girmekten koruyan önlemleri zayıflatmaya çalıştığını ve okul ile hastane inşa etmek için ithal çeliğe on milyonlarca dolar harcandığını belirtti.

Basında yer alan haberlere göre, parti bir sonraki seçimi kazanırsa yeni istihdam yaratmayı ve iklim değişikliğiyle mücadeleye her yıl 28 milyar £ yatırım yapmayı taahhüt etti.