İngiltere Çin ve Rusya’dan soğuk rulo sac ithalatına antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 15:04:26 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti Ticaret Çözümleri Birimi’nin (TRA) Çin ve Rusya’dan ithal soğuk rulo saca uygulanan antidamping önlemlerinin, önlemlerin sona ermesi İngiltere çelik sektörüne yönelik maddi zararın devamına yol açacağından 5 Ağustos 2026 tarihine kadar devam etmesine yönelik önerisini kabul etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Çin ve Rusya’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergileri 5 Ağustos 2021 tarihinde sona ermişti.

Antidamping vergileri Çin için %52,7-59,2 ve Rusya için %18,7-38,9 oranlarında yer alıyordu.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209 15 00 90, 7209 16 90 00, 7209 17 90 00, 7209 18 91 00, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7209 26 90 00, 7209 27 90 00, 7209 28 90 00, 7211 23 30 10, 7211 23 30 91, 7211 23 30 99, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99, 7225 50 80 00, 7226 92 00 10 ve 7226 92 00 90 kodları altında yer alıyor.