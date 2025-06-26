Industeel İspanya ve Portekiz’de aşınmaya dayanıklı çelik dağıtımını genişletiyor

Fransa merkezli çelik levha üreticisi Industeel’in Creusabro® markası altındaki çeliklerinin dağıtım ağı, yeni bir ortakla güçlendiriliyor. Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Industeel, vasıflı çelik ürünlerinde büyüyen iki pazar olan İspanya ve Portekiz’de Creusabro® aşınmaya dayanıklı çeliklerini dağıtmak üzere Portekiz merkezli kalın levha tedarikçisi Norsider ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Aşınmaya, darbeye ve yorulmaya karşı direnciyle bilinen Creusabro®, zorlu ortamlarda yüksek performanslı uygulamalar için tasarlandı.

Söz konusu anlaşmayla Norsider Creusabro® 4800 ve Creusabro® 8000 markası altındaki çeşitli kalınlıklara sahip çeliklerin distribütörlüğünü üstlenerek hem İspanya hem de Portekiz’deki müşterilerin acil ihtiyaçlarının etkili bir şekilde karşılayacak.

Norsider’in teslim sürelerini azaltması ve ürün bulunabilirliği artırması, müşterilere kritik çelik bileşenlere daha hızlı erişim sunması bekleniyor. Bu ortaklık, ArcelorMittal’in Avrupa genelinde bölgesel tedarik zincirlerini ve müşteri ihtiyaçlarına verilen yanıtı iyileştirmeye yönelik stratejisini de destekliyor.