Indian Railways kullanıcı sektörler için özel yük trenini tanıtacak

Salı, 27 Ekim 2020 14:30:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan devletine bağlı ulusal taşımacı Indian Railways (IR), çelik, kömür ve otomotiv gibi başlıca kullanıcı sektörlerdeki özel işletmecilerin kendi yük trenlerini kullanabilmesi için bir proje üstünde çalışıyor.

Bir hükümet yetkilisi, batı ve doğu yönündeki 2.800 km’lik tahsisli yük koridoru hattı tamamlanmak üzere olduğu ve 2021 yılının Mart ayı itibarıyla kademeli olarak kullanılmaya başlanacağı için, IR’nin özel işletmecilerin söz konusu koridor boyunca kendi yük trenlerini kullanabileceği bir plan oluşturacağını söyledi.

IR, kömür, çelik ve otomotiv sektörlerindeki büyük ölçekli yük taşıyan işletmecilerin bu altyapı planıyla, yüksek hızlı tren koridorunda kendi yük trenlerini kullanabilmesini ve daha verimli taşımacılık ve lojistik sistemlerine sahip olmasını bekliyor.

Söz konusu yetkili, koridorun 11 km’lik kısmının 2021 yılının Mart ayına kadar, 2.800 km’nin tamamının ise özel yük trenleri için 2022 yılının Mart ayına kadar hazır olmasının beklendiğini söyledi.

IR, özel işletmecilerin özel yolcu trenlerini işletmesine halihazırda izin verdi. Önceden söz konusu işletme IR’a aitti.