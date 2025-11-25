Demir cevheri sevkiyatlarına yönelik artan talep sonucu navlun yükseldi

21 Kasım 2025 ile sona eren haftada, Capesize ve daha düşük tonajlı kuru yük segmentlerinde demir cevheri navlunu birçok ana rotada artış gösterdi. Çin’in demir cevheri talebi çok yüksek olmasa da yatay seyretmeye devam ederken, gemi kiralama faaliyetlerinin artması ve gemi arzının daralması navlunu yukarı yönlü destekledi.

Bu hafta taşımacılık faaliyetleri daha güçlüydü ve Atlantik ile Pasifik havzalarında daha fazla talep görüldü. Kış mevsimine yönelik stoklamaların devam etmesi ve ileriye dönük talebin netleşmesi piyasadaki olumlu havayı destekledi.

Capesize segmenti

Avustralya-Çin, Brezilya-Çin ve Güney Afrika-Çin gibi başlıca demir cevheri rotalarında Capesize gemi navlunları, kiracıların yeni yük talepleriyle piyasaya dönmesi sayesinde haftalık bazda toparlanma sinyalleri gösterdi. Gemi arzındaki hafif daralma, hava koşullarının iyileşmesi ve artan işlem hacmi bu görünüme destek sağladı. Çinli alıcıların kış sezonu öncesi alımlarını artırmasıyla navlunda tekrar artış olabileceği değerlendiriliyor.

Supramax segmenti

Hindistan-Çin ve Güneydoğu Asya rotalarında Supramax navlunları, düşük tonajlı yük sevkiyatlarının istikrarlı seyretmesiyle gücünü korudu. Hint Okyanusu’ndaki dengeli arz-talep koşulları büyük tonajlı gemilerin navlunlarındaki son dönemdeki fiyat dalgalanmalarına rağmen bu segmentin dirençli kalmasını sağladı.

Hat bazında güncellemeler

Hindistan (Paradip) – Çin (Qingdao), Supramax: Supramax navlunları hafta bazında 0,68$/dmt artarak 11,18$/dmt seviyesine yükseldi. Supramax navlunları hafta bazında 0,68$/dmt artarak 11,18$/dmt seviyesine yükseldi.

Avustralya (Port Hedland) – Çin (Qingdao), Capesize: Batı Avustralya-Çin rotasında Capesize navlunları 0,98$/dmt artışla 10,78$/dmt oldu.

Brezilya (Tubarao) – Çin (Qingdao), Capesize: Brezilya-Çin navlunları 1,73$/dmt yükselişle 24,71$/dmt seviyesine çıktı.

Güney Afrika (Saldanha Bay) – Çin (Qingdao), Capesize: Saldanha Bay-Qingdao rotasında navlunlar 0,93$/dmt artarak 18,6$/dmt seviyesine ulaştı.

Piyasa gelişmeleri

Baltık Kuru Yük Endeksi haftalık bazda yükseldi: Baltık Kuru Yük Endeksi (BADI), hafta içinde 193 puan artarak 2.270 seviyesine çıktı. Capesize endeksi 514 puan artışla 3.647 olurken, Panamax endeksi 15 puan yükselerek 1.912’ye, Supramax endeksi ise 48 puan artarak 1.435’e ulaştı.

Brent petrol vadeli fiyatları düştü: Brent vadeli petrol fiyatları jeopolitik risklerin azalması, ABD petrol stoklarındaki artışın arz fazlasına işaret etmesi ve doların güçlenmesiyle 14 Kasım’a göre 1,6$/varil düşüşle 62,2$/varil seviyesine geriledi.

Vadeli demir cevheri fiyatları yükseldi: Dalian Emtia Borsası’nda Ocak 2026 vadeli demir cevheri satışları hafta bazda 13 RMB/mt (1,8$/mt) artışla 785,5 RMB/mt (111$/mt) seviyesinde gerçekleşti.

Beklentiler

Piyasa beklentileri, kısa vadede navlunun artmaya devam edebileceği yönünde. Bu iyileşmenin, mevsimsel stok alımlar, güçlü tahıl ihracatı ve özellikle Asya ile Atlantik’te küçük hacimli dökme yük taşımacılığının canlı seyretmesinden destek alacağı öngörülüyor.

