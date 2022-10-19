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Hint AMNS Limited’in lojistik şirketi sevkiyatlarını güçlendirmek adına yük gemisi aldı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 14:05:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da ArcelorMittal Nippons Steel Limited’in (AMNS) tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu AMNS Shipping and Logistics, şirketin kendine ait lojistiğini ve altyapı taşımacılığını güçlendirmek adına iki adet Kamsarmax dökme yük gemisi aldı.

Denizcilik alanındaki yerel kamu kuruluşları tarafından kaydedilen iki gemi 81.000 dwt ağırlığında.

Kaynaklara göre, AMNS şimdiye dek ülkenin doğu kıyısından Gujarat’ta yer alan çelik tesisinin bulunduğu batı kıyısına yılda yaklaşık 15 milyon mt hammadde taşımak için yabancı yük gemilerine bağımlıydı.

Kaynaklar, şirketin kendi yük gemilerini almasının maliyetlerini ve yabancı taşımacılara bağımlılığını önemli oranda azaltacağını belirtti.

Alınan gemiler, navlun ücretlerinin arttığı bu dönemde şirketin maliyet yapısını iyileştirecek ve daha düşük karbon emisyonlu çevre dostu taşımacılık yapmasını sağlayacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Dağıtım 

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