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Indian Railways “öncelikli yük taşıma programı” açıkladı

Perşembe, 24 Aralık 2020 16:57:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan devletine bağlı taşımacı Indian Railways (IR), kullanıcı endüstriler için sigortalı ve daha hızlı “öncelikli yük taşıma programı” açıkladı.

Yapılan açıklamada, yük treni kullananların Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü öncelik talep edebilecekleri ve IR’nin onlara yüklemede vagon önceliği tanıyacağı belirtildi.  

IR, öncelikli yük taşıma programı kapsamında, normal navlun ücretinin %5’i kadar ön ödeme alacak ve eğer öncelik verilemezse normal navlun ücreti tahsis edecek.

Söz konusu programın, salgın döneminin ardından taşımacının navlun trafiğinde görülen artışı desteklemesi bekleniyor. IR, Kasım ayında yıllık bazda %9 artışla 109,68 milyon mt yük taşıdı.

Söz konusu ayda IR’ın demir cevheri yüklemeleri 13,77 milyon mt olurken, kömür yüklemeleri 48,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Indian Railways Yönetim Kurulu Başkanı Vinod Kumar Yadav, “Kasım ayındaki navlun yüklemeleri, bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Birçok tatil dönemi olmasına ve ulusal karantinanın ardından ülkenin çeşitli yerlerinde hortumlar görülmesine rağmen navlun trafiğinin yüksek olması, sanayi hareketliliğinin hızlı olduğunu yansıtıyor,” şeklinde konuştu.


Etiketler: dağıtım  Hindistan  navlun  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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