Indian Railways, çelik sektörüne özel yeni yük taşımacılığı politikasını devreye almaya hazırlanıyor

Perşembe, 27 Kasım 2025 10:37:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın ulusal demir yolu işletmesi Indian Railways (IR), çelik sanayine yönelik özel olarak tasarlanmış yeni bir yük taşımacılığı politikasını kısa süre içinde açıklayacak. Devlet kaynaklarına göre yeni model, çimento sektöründe halihazırda uygulanan ve maliyetleri düşürerek müşteri verimliliğini artıran benzer bir yük taşıma sistemine dayanacak.

Çelik üreticilerine özel taşımacılık çözümleri 

Kaynaklar, yeni politika kapsamında çelik üreticileri için özelleştirilebilir taşımacılık çözümleri sunulacağını belirtti. Buna optimize edilmiş güzergâhlar, çelik tesislerine göre düzenlenen yük treni planlamaları, tesis bazlı fiyatlandırma modelleri ve geliştirilmiş altyapı hizmetleri dahil olacak. Bu yapı sayesinde üreticilerin lojistik maliyetlerinin azalması, tedarik zincirlerinde verimlilik artışı ve iç pazarda rekabet güçlerinin yükselmesi amaçlanıyor. 

Kaynaklara göre IR ile çelik sektöründeki ana paydaşlar arasında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlandı ve sektörün talepleri yeni politika taslağına dahil edildi. Yeni düzenlemenin, Hindistan çelik sektöründe lojistik verimliliğini artırarak hem üreticilerin operasyonlarını kolaylaştırması hem de piyasa rekabetini güçlendirmesi bekleniyor. 


