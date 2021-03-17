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Ind-Ra: Hindistan otomotiv sektörüne yönelik negatif beklentiler "gelişmekte" olarak değiştirildi

Çarşamba, 17 Mart 2021 12:22:08 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Derecelendirme ve Araştırma Kurumu (Ind-Ra), Hindistan otomotiv sektörüne yönelik beklentisini negatiften, gelişmekte olan seviyesine çevirdi ve sektörün 2021-22 mali yılında %16-20 büyüme kaydetmesini beklediğini açıkladı.

Ind-Ra, 2020-2021 mali yılında sektörün toplam gelirindeki %8 düşüşe kıyasla 2021-2022 mali yılı için yaklaşık %16-22 gelir artışı beklediğini belirtti.

Ind-Ra negatif gelişmeler olarak, artan petrol fiyatlarını ve orijinal ekipman üreticilerinin artan maliyetlerinden dolayı fiyatlarını daha da artırmaya çalışmalarını gösterdi ve bu gelişmelerin sektörü olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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