Hindistan ilk çok amaçlı yeşil hidrojen pilot projesini devreye aldı

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Hindistan’da devlete bağlı enerji şirketi Satluj Jal Vidyut Nigam Limited (SJVNL), ülkenin ilk çok amaçlı yeşil hidrojen pilot tesisini Himachal Pradesh eyaletindeki Naphtha Jhakhri hidroelektrik santralinde devreye aldığını duyurdu.

Söz konusu tesisin, santralin HVOF kaplama ihtiyacını karşılamanın yanı sıra 25 kW’lık yakıt hücreleriyle enerji üretebildiği ifade edildi. Proje kapsamında günlük 14 kilogram yeşil hidrojen üretileceği ve üretilen hidrojenin altı adet tankta depolanacağı da aktarıldı.