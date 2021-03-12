Ilyich’in üretimi Ocak-Şubat döneminde arttı

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Metinvest uluslararası şirketler grubuna ait Ukrayna merkezli Ilyich SW’nun nihai mamul üretimi yıllık %19 artışla 660.000 mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %3,7 artışla 700.000 mt olurken, pik demir üretimi yıllık %15,2 artışla 765.000 mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ocak-Şubat döneminde şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise 2,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yalnızca Şubat ayında, Ilyich SW 300.000 mt nihai mamul, 340.000 mt ham çelik, 410.000 mt pik demir ve 1,07 milyon mt demir cevheri aglomerat üretti.