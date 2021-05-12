Ilyich’in üretimi Ocak-Nisan döneminde arttı

Metinvest uluslararası şirketler grubuna ait Ukrayna merkezli Ilyich SW’nun nihai mamul üretimi bu yıl Ocak-Nisan döneminde yıllık %19,9 artışla 1,34 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %10,7 artışla 1,42 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %8,9 artışla 1,56 milyon mt olurken oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık %16,5 artarak 4,51 milyon mt’a ulaştı.
Yalnızca Nisan ayında şirket, 335.000 mt nihai mamul, 330.000 mt ham çelik, 445.000 mt pik demir ve 1,16 milyon mt demir cevheri aglomerat üretti.