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Ilyich’in üretimi Ocak-Nisan döneminde arttı

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 11:56:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Metinvest uluslararası şirketler grubuna ait Ukrayna merkezli Ilyich SW’nun nihai mamul üretimi bu yıl Ocak-Nisan döneminde yıllık %19,9 artışla 1,34 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %10,7 artışla 1,42 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %8,9 artışla 1,56 milyon mt olurken oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık %16,5 artarak 4,51 milyon mt’a ulaştı.

Yalnızca Nisan ayında şirket, 335.000 mt nihai mamul, 330.000 mt ham çelik, 445.000 mt pik demir ve 1,16 milyon mt demir cevheri aglomerat üretti.


Etiketler: pik demir  ham çelik  BDT  Ukrayna  demir cevheri  çelik üretimi  hammaddeler  |  benzer haberler »


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