Ilsenburger Grobblech Sofya deniz üstü rüzgar santraline kalın levha tedarik edecek

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Ilsenburger Grobblech GmbH Sofya deniz üstü rüzgar santrali için EEW Special Pipe Constructions GmbH’ye yaklaşık 28.000 mt kalın levha tedarik edeceğini açıkladı.
EEW Special Pipe Constructions levhaları haddeleyerek kazıklı temel üretecek. Söz konusu kazıklı temellerin uzunlukları 80-90 metre ve ağırlıkları 1.200-1.400 ton arasında olacak.
Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Ilsenburger Grobblech, Norveç merkezli çelik distribütörü Norsk Stål’a düşük karbonlu kalın levha tedarik etmek üzere anlaşma imzalamıştı.