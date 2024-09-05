İki Endonezyalı şirket Güneydoğu Asya’da ilk dikişsiz boru tesisini kuracak

Basında çıkan haberlere göre Endonezya merkezli çelik boru ticaret şirketi PT Inerco Global International ve Endonezyalı boru üreticisi PT Artas Energi Petrogas, Güneydoğu Asya’nın ilk dikişsiz boru tesisini kurmak için 5 trilyon IDR (324,4 milyon $) değerinde bir anlaşma imzaladı. Söz konusu tesis Banten, Cilegon’da bulunan Krakatau çelik kompleksinde inşa edilecek.
PT Inerco Global International CEO’su Hendrik Kawilarang Luntungan, Endonezya’nın yerel petrol üretimini artırma çabaları nedeniyle ülkenin petrol ve doğal gaz sektörünün yıllık 500.000 mt dikişsiz çelik boruya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yeni tesisin ülkenin dikişsiz boru ithalatını ikame etmesi bekleniyor.