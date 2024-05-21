Sendika thyssenkrupp’u çelik biriminin satışı konusunda uyardı

Salı, 21 Mayıs 2024 11:21:18 (GMT+3) | İstanbul

Alman gazetesi Welt am Sonntag’a göre metal işçileri sendikası IG Metall, Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un Avrupa’daki bağlı kuruluşu ThyssenKrupp Steel’in hisselerini çalışanlarına danışmadan satmamasını talep ediyor. Bu hafta thyssenkrupp’un denetleme kurulu söz konusu satışa ilişkin oylama yapacak ve aynı gün sendika da büyük bir miting gerçekleştirerek üreticiyi çalışanlar arasında ve iş yerlerinde aylarca “huzursuz bir iş ortamı” olabileceği konusunda uyaracak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere thyssenkrupp, Avrupa’daki çelik biriminin %20 hissesini Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi EP Corporate Group’a (EPCG) satmayı kabul etmişti. Buna ek olarak şirket, EPCG’ye %30 hisse daha satmayı planlıyor. Sendika ise istihdam, konum ve yatırım taahhütlerinin birkaç yıl boyunca korunacağına dair yazılı bir bildirge istiyor.