ThyssenKrupp İtalyan paslanmaz çelik üreticisi Acciai Speciali Terni’yi Arvedi Group’a sattı

Perşembe, 16 Eylül 2021 15:02:15 (GMT+3) | Brescia

ThyssenKrupp, yaklaşık 2.700 kişi istihdam eden İtalya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Acciai Speciali Terni’yi (AST), İtalyan çelik üreticisi Arvedi Group’a sattığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda, Arvedi Group yanında İtalyan haddeci Marcegaglia ve Çinli çelik üreticisi Baosteel de teklif veren şirketler arasında yer almıştı.

Almanya, İtalya ve Türkiye’deki satış organizasyonlarını da kapsayan satış işlemine yönelik olarak tarafların, satış fiyatının açıklanmaması konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. İşlemin, ThyssenKrupp AG’nin Denetleme Kurulu’nun onayına ve birleşme tesciline tabi olduğu belirtildi. Satış işleminin, 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, ThyssenKrupp, AST Group’ta azınlık payı alma olasılığını değerlendirdiğini, konuya ilişkin detayları, satışın tamamlanmasına yakın masaya yatıracaklarını söyledi.

Arvedi Group’un Kurucusu ve Başkanı Giovanni Arvedi, “Arvedi Group olarak, ürün gamını başarılı bir şekilde oluşturarak konumumuzu daha da güçlendirdik. Söz konusu devralım, İtalyan ekonomisi açısından stratejik bir hamle olmakla birlikte yeni ve heyecan verici atılımlara doğru attığımız ilk adımı da temsil ediyor. ThyssenKrupp’un, AST’de azınlık payı almayı düşünmesi, devamlılığın teminatı ve şirketimizin, uzmanlığı ile yeteneklerine duyduğu güvenin bir göstergesi,” yorumunu yaptı. Yaklaşık 3.500 kişi istihdam eden Arvedi’nin ana faaliyet alanı, birinci kalite çelik üretim ve işleme sektörü olarak biliniyor.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarla Giorgetti, konuya ilişkin, “Bakanlık olarak, süreci dikkatle ve takdirle yakından takip ettik. Çıkan olumlu sonuçtan oldukça memnuniyet duyuyoruz. Elde edilen sonuç, İtalya menşeli çeliğin güçlendirilmesi ve yeniden piyasaya sürülmesi bakımından önemli bir adımı temsil ediyor,” diyerek, Acciai Speciali Terni’nin, İtalyan şirketler grubu tarafından devralınmasını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.