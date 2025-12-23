Polonya Savunma Bakanlığı Huta Częstochowa’yı satın aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya Ulusal Savunma Bakanlığı, yerel çelik üreticisi Huta Częstochowa’nın alımını tamamlayarak şirketin ülkenin savunma ve sanayi tedarik zincirleri açısından stratejik bir varlık olarak geleceğini güvence altına aldı. Bakanlık, tesisi ulusal güvenlik ve yüksek kaliteli çelik üretimi açısından taşıdığı önem doğrultusunda yaklaşık 253,8 milyon PLN’ye (70,79 milyon $) satın aldı.

Söz konusu alım, Polonya çelik sektörü ve savunma sanayii için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Polonya Başbakan Yardımcısı Władysław Kosiniak-Kamysz, bu adımı savunma üretimi ve altyapı için hayati öneme sahip yerel vasıflı çelik arzının güvence altına alınması açısından kritik olarak nitelendirdi.

Ayrıca alım kapsamında bakanlık, savunma sanayii şirketi Polska Grupa Zbrojeniowa ve Huta Częstochowa, tesisin özellikle askeri ekipmanlar ve çift kullanımlı uygulamalara yönelik özel hadde mamulleri üretim kapasitesinin Polonya savunma sektörüne hizmet edecek şekilde değerlendirilmesine yönelik iş birliği yapmak üzere anlaşma imzalandı.

Söz konusu devralımla, stratejik çelik ürünleri tedarik zincirinin istikrara kavuşturulması, bölgesel sanayi istihdamının desteklenmesi ve Huta Częstochowa’nın üretim kapasitesinin Polonya’nın savunma-sanayi altyapısının bir parçası olarak devlet güvencesi altında korunması hedefleniyor.