 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > IFC...

IFC Endonezyalı çelik üreticisinin düşük karbonlu çelik üretimine geçişi için finansman verecek

Cuma, 06 Eylül 2024 14:20:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Bankası Grubu’nun bir parçası olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Endonezyalı çelik üreticisi PT Gunung Raja Paksi Tbk’nin düşük karbonlu çelik üretimine geçişini desteklemek amacıyla bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Buna göre IFC, şirketin elektrik ark ocağını yenileme planlarında kullanılmak üzere 60 milyon $’a kadar finansman sağlayacak.

Söz konusu finansmanın, PT Gunung Raja Paksi Tbk’nin çeşitli hurda metalleri geri dönüştürme ve daha düşük emisyonlarla yüksek kaliteli çelik üretme kapasitesini artırması bekleniyor. Proje aynı zamanda Endonezya’da artan çelik talebinin karşılanmasına ve yüksek karbonlu çelik ithalatına olan bağımlılığının azaltılmasına yardımcı olacak.

PT Gunung Raja Paksi Tbk şu anda yıllık 1,3 milyon mt yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

İki Endonezyalı şirket Güneydoğu Asya’da ilk dikişsiz boru tesisini kuracak

05 Eyl | Çelik Haberler

Hint JSL Endonezya’daki nikel pik demir üretim tesisini devreye aldı

20 Ağu | Çelik Haberler

PT Krakatau Steel ve Baowu Group Endonezya’da uzun mamul tesisi kuracak

23 Eki | Çelik Haberler

PT Krakatau Steel ve POSCO ortak girişimin kapasitesini artırmak için yeni yüksek fırın inşa edecek

28 Tem | Çelik Haberler

SEAISI: Yeni kapasite yatırımları ASEAN çelik sektörünün yapısını değiştirecek

26 Tem | Çelik Haberler

Krakatau Steel yüksek fırın inşa etmek için Çinli Baowu ile mutabakat anlaşması imzaladı

07 Haz | Çelik Haberler

Endonezyalı Krakatau Steel ikinci sıcak şerit tesisini kuracak

25 Mar | Çelik Haberler

SK Networks Krakatau Steel ile mutabakat anlaşması imzaladı

27 Ağu | Çelik Haberler

Danieli Endonezyalı PT Sunrise’a yeni soğuk haddeleme hattı tedarik edecek

28 Haz | Çelik Haberler

PT Gunung Raja Paksi yeni tersinir soğuk haddeleme tesisini devreye aldı

24 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis