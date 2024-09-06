IFC Endonezyalı çelik üreticisinin düşük karbonlu çelik üretimine geçişi için finansman verecek

Dünya Bankası Grubu’nun bir parçası olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Endonezyalı çelik üreticisi PT Gunung Raja Paksi Tbk’nin düşük karbonlu çelik üretimine geçişini desteklemek amacıyla bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Buna göre IFC, şirketin elektrik ark ocağını yenileme planlarında kullanılmak üzere 60 milyon $’a kadar finansman sağlayacak.

Söz konusu finansmanın, PT Gunung Raja Paksi Tbk’nin çeşitli hurda metalleri geri dönüştürme ve daha düşük emisyonlarla yüksek kaliteli çelik üretme kapasitesini artırması bekleniyor. Proje aynı zamanda Endonezya’da artan çelik talebinin karşılanmasına ve yüksek karbonlu çelik ithalatına olan bağımlılığının azaltılmasına yardımcı olacak.

PT Gunung Raja Paksi Tbk şu anda yıllık 1,3 milyon mt yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik üretim kapasitesine sahip.