SEAISI: Yeni kapasite yatırımları ASEAN çelik sektörünün yapısını değiştirecek

Salı, 26 Temmuz 2022 11:58:55 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), büyük kapasiteli yatırım projelerinin devreye alınmasıyla ASEAN-6 ülkeleri çelik üretiminin mevcut 71,8 milyon mt’dan 90 milyon mt’un üzerine çıkacağını belirtti. Ağırlıklı olarak Endonezya, Malezya ve Vietnam’da gerçekleşecek olan projelerin ASEAN çelik sektörünün yapısını önemli ölçüde değiştireceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda Malezya’da 30 milyon mt yeni çelik üretim kapasitesi faaliyete geçecek ve bunun yaklaşık 21 milyon mt’unun 2024 yılında devreye alınacağı belirtilirken diğer yatırım projelerinin tamamlanacağı yıl için henüz kesin bir bilgi yok. Başlıca yatırımcıların WenAn Steel, Alliance Steel, Oriental Shield ve Eastern Steel olacağı bildirildi.

Endonezya’da ise toplam beş şirketin yatırım projeleri mevcut. Başlıca yatırımcılar arasında Dexin Steel, Krakatau Steel/ Kakatau Posco, Fuhai Indonesia, Hebei Bishi Group ve Gunung Group yer alıyor. Bu yıl 4 milyon mt, 2023’te 3 milyon mt ve 2026’da 5,2 milyon mt’luk yeni kapasitenin devreye girmesi beklenirken, 17 milyon mt kapasiteye sahip diğer yatırım projelerinin tamamlanacağı yıl henüz belirtilmedi.

Filipinler’de 12 milyon mt kapasiteye sahip iki proje gerçekleştirilecek. Başlıca yatırımcıların Panhua Group ve SteelAsia Group olacağı bildirildi.

2023 yılında Vietnam’da 20 milyon mt ek üretim kapasitesi gerçekleştirilecek. Başlıca yatırımcılar, 2023 yılında toplam 6 milyon mt yatırımla Pomina Steel, Hoa Phat Group ve Formosa Ha Tinh olacak.

2026 yılına kadar ASEAN-6 ülkelerinde hurda bazlı üretimden demir cevheri bazlı üretime geçileceği bildirildi. 2026 yılında bölgede hurda bazlı üretim 2011 yılında kaydedilen %95’ten %36’ya gerileyecek ve bölgenin çelik üretimindeki yüksek fırın teknolojisinin payı 2011 yılındaki %5’ten %57’ye yükselecek. Sonuç olarak küresel piyasada demir cevheri satışları talebinde artış görülen ASEAN bölgesine kayacak. Şu anda ASEAN-6 ülkelerinin başlıca demir cevheri tedarikçileri Brezilya ve Avustralya olurken, ithalatın büyük bir kısmını Malezya, Vietnam ve Endonezya gerçekleştiriyor.